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Сегодня, 03:47

Дементьев считает, что «Вашингтону» будет тяжело выйти в плей-офф в этом сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ в сезоне-2023/24.

«Потенциально еще возможно, что «Вашингтон» сумеет попасть в плей-офф, но, как мне кажется, им будет крайне сложно добиться этого на практике. Команда сейчас находится на стадии перестройки, и получается так, что молодые игроки еще не готовы, а ветераны, возможно, где-то уже и не могут.
На текущий момент крайне необходима помощь Евгения Кузнецова, но мы видим, что он сам сталкивается с определенными проблемами в этом сезоне, что также накладывает отпечаток на весь коллектив. Овечкину не хватает партнеров в его окружении, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забрасывать шайбы», — приводит RT слова Дементьева.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 51 очком в 47 матчах.

Источник: RT
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