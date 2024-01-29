Эберле первым в истории «Сиэтла» забросил две шайбы в большинстве за один период

Нападающий «Сиэтла» Джордан Эберле дважды реализовал большинство в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

33-летний канадец стал первым хоккеистом в истории клуба, которому удалось забросить две шайбы при численном преимуществе за один период.

Эберле достиг отметки в 49 голов за «Сиэтл» — это второй показатель в истории клуба. Лучшим снайпером команды за все время является Джаред Маккэн (87).