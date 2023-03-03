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Дементьев назвал Орлова полузащитником современного хоккея

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Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил игру российского защитника Дмитрия Орлова после его перехода в «Бостон».

«То, что показывает Дмитрий Орлов в «Бостоне», меня не удивляет. Я ожидал от него такой игры, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт». — Очень рад, что тренер не ограничивает Орлова в его возможностях, а это быстрое катание, подключение в атаку. Он такой полузащитник современного хоккея. С такой игрой он ценен для «Бостона» не только в этом сезоне, но и в будущем. Рад за Дмитрия. Дай бог ему здоровья и сил, чтобы продолжать так же играть».

Функционер также отметил, что и в «Вашингтоне» не видел со стороны тренеров ограничений в игре для 31-летнего российского хоккеиста.

«Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон» 24 февраля. За свою новую команду игрок провел на 4 матча, в которых набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас».

Только два защитника в истории НХЛ набирали больше очков в четырех стартовых матчах за клуб — Гарри Кэмерон в сезоне-1917/18 за «Торонто» набрал 14 очков, а в сезоне-1995/96 Сергей Зубов в составе «Питтсбурга» набрал 9 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-orlov-poluzashhitnik-sovremennogo-hokkeya-menya-ne-udivlyaet-ego-igra-v-bostone/
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