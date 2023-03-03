Дементьев назвал Орлова полузащитником современного хоккея
Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил игру российского защитника Дмитрия Орлова после его перехода в «Бостон».
«То, что показывает Дмитрий Орлов в «Бостоне», меня не удивляет. Я ожидал от него такой игры, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт». — Очень рад, что тренер не ограничивает Орлова в его возможностях, а это быстрое катание, подключение в атаку. Он такой полузащитник современного хоккея. С такой игрой он ценен для «Бостона» не только в этом сезоне, но и в будущем. Рад за Дмитрия. Дай бог ему здоровья и сил, чтобы продолжать так же играть».
Функционер также отметил, что и в «Вашингтоне» не видел со стороны тренеров ограничений в игре для 31-летнего российского хоккеиста.
«Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон» 24 февраля. За свою новую команду игрок провел на 4 матча, в которых набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас».
Только два защитника в истории НХЛ набирали больше очков в четырех стартовых матчах за клуб — Гарри Кэмерон в сезоне-1917/18 за «Торонто» набрал 14 очков, а в сезоне-1995/96 Сергей Зубов в составе «Питтсбурга» набрал 9 очков.
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Флорида – Нэшвилл
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Тампа-Бэй – Питтсбург
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Детройт – Сиэтл
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Рейнджерс – Оттава
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Бостон – Баффало
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|3.03
|04:30
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Чикаго – Даллас
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Калгари – Торонто
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|06:00
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Ванкувер – Миннесота
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Сан-Хосе – Сент-Луис
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Лос-Анджелес – Монреаль
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Эдмонтон
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Леон Драйзайтль
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|90
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
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|62
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|61
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
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Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27