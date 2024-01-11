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Сегодня, 06:13

«Даллас» разгромил «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Старз» одержали вторую победу подряд.

«Даллас» набрал 53 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 13-й строчке — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)

Голы: Павелски — 16, 16:45 — 1:0. Дюшен — 12 (Сутер, Лундквист), 24:28 — 2:0. Хинтц — 17 (Марчмент, Линделл), 34:59 — 3:0. Болди — 14 (Фэйбер, Эрикссон Эк), 44:22 — 3:1. Робертсон — 15 (Линделл), 48:05 — 4:1. Лундквист — 1 (Факса), 49:26 — 5:1. Хартман — 12 (бол., Зуккарелло, Болди), 51:03 — 5:2. Сегин — 16 (Марчмент), 56:10 — 6:2. Стил — 4 (Линделл, Смит), 58:17 — 7:2.

Вратари: Уэджвуд — Валльстедт.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (8+16+10) — 23 (6+3+14).

Наши: Дадонов (14.12/1/+1) — -.

11 января. Даллас. American Airlines Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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ХК Миннесота Уайлд
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2 Каролина 40 22 18 49
3 Филадельфия 41 21 20 48
4 Айлендерс 40 18 22 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 42 20 22 45
5 Детройт 40 20 20 44
6 Монреаль 40 17 23 40
7 Баффало 41 17 24 38
8 Оттава 36 14 22 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 41 26 15 55
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 41 27 14 57
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Филадельфия – Монреаль
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