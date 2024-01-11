Гол Афанасьева принес фарм-клубу «Нэшвилла» победу

«Милуоки Адмиралс» обыграл «Гранд-Рэпидс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2. Для фарм-клуба «Нэшвилла» эта победа стала третьей подряд.

Победную шайбу забросил российский нападающий Егор Афанасьев. Также в этой встрече он сделал голевую передачу. Российский форвард Федор Свечков отметился одной заброшенной шайбой.

«Милуоки» набрал 41 очко и занимает 2-е место в Центральном дивизионе. «Гранд-Рэипдс» идут на 3-й строчке — 32 очка.