«Филадельфия» по буллитам обыграла «Монреаль»
«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
«Филадельфия» набрала 48 очков и поднялась на 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 40 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Монахэн — 11 (Бэррон, Гуле), 1:29 — 0:1. Савар — 4 (Пеццетта, Слафковски), 11:28 — 0:2. Типпетт — 14 (Конекны, Кутюрье), 15:41 — 1:2. Фрост — 7 (бол., Драйсдейл, Форстер), 28:30 — 2:2.
Победный буллит: Кутюрье.
Вратари: Эрссон — Примо.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (10+7+15+7) — 19 (2+6+10+1).
Наши: Замула (13.43/0/-1) — -.
11 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|4
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|40
|17
|23
|40
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|36
|14
|22
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|37
|21
|16
|43
|5
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|11.01
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 2 Б
|11.01
|03:30
|
Даллас – Миннесота
|7 : 2
|11.01
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41