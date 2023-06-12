Хеллебайк не хочет продлевать контракт с «Виннипегом»

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк не заинтересован в продлении контракта с командой, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение 30-летнего вратаря истекает в конце следующего сезона.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Хеллебайк провел 64 матча с процентом отраженных бросков 92,01 и коэффициентом надежности 2,49. В плей-офф на его счету 5 игр, процент отраженных бросков 88,61 и коэффициент надежности 3,44.