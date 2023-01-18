Дадонов оформил дубль за 6 минут в матче НХЛ против «Виннипега»

«Монреаль» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

На 14-й минуте 33-летний россиянин оформил дубль. Он сделал счет 3:1. Теперь у него четыре гола.