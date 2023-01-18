Самсонов заменил Мюррея после четвертой пропущенной шайбы от «Флориды»

«Торонто» заменил вратаря во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 2-й минуте второго периода, когда счет стал 2:4, вместо Мэтта Мюррея на льду появился российский голкипер Илья Самсонов.

28-летний канадец отразил 4 из 8 бросков по своим воротам за 21 минуту 41 секунду в воротах.