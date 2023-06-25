Дацюк и Федоров попали в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ
Официальный сайт НХЛ опубликовал окончательную версию рейтинга лучших драфт-пиков в истории лиги.
Список приурочен к 60-летию первого драфта НХЛ. Лига назвала имена хоккеистов, занявших в рейтинге места с 1-го по 20-е.
Первое место в списке занял защитник Никлас Лидстрем, выбранный «Детройтом» в 1989 году. На второй строчке — нападающий Марк Мессье («Эдмонтон», 1979), третьим стал вратарь Патрик Руа («Монреаль», 1984).
Лучшим среди россиян стал нападающий Павел Дацюк («Детройт», 1998), занявший 13-е место в рейтинге. Еще один представитель России, форвард Сергей Федоров («Детройт», 1989) стал 19-м.
Всего в рейтинг попали 10 российских хоккеистов. Помимо Дацюка и Федорова, в список вошли Александр Овечкин (21-е место, «Вашингтон», 2004), Павел Буре (27-е место, «Ванкувер», 1989), Александр Могильный (31-е место, «Баффало», 1988), Сергей Зубов (43-е место, «Рейнджерс», 1990), Андрей Василевский (46-е место, «Тампа-Бэй», 2012), Никита Кучеров (52-е место, «Тампа-Бэй», 2011), Евгений Малкин (58-е место, «Питтсбург», 2004) и Кирилл Капризов (60-е место, «Миннесота», 2015).
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3