Глава скаутского бюро НХЛ: «Мичков — один из главных талантов своего поколения»

Глава скаутского бюро НХЛ Дэн Марр оценил перспективы российского нападающего Матвея Мичкова перед драфтом НХЛ-2023.

«Если вспомнить, как Матвей играл на молодежном чемпионате мира два года назад, то можно сказать, что он — один из главных талантов поколения, и продолжает оставаться таковым, просто в последние годы он не мог играть на международной арене. Мы всегда ждем от хоккеистов развития. Коннор Бедард продолжил расти, Адам Фантилли и Уилл Смит тоже. Это относится и к Мичкову.

Когда у клуба появляется шанс получить одного из главных талантов поколения, неважно, перейдет он в команду сейчас, или через два года — это усиление. Такой хоккеист явно добавит качества и поможет клубу расти», — приводит официальный сайт НХЛ слова Марра.

В сезоне-2022/23 Мичков провел 3 матча за СКА и не отличился результативными действиями, после чего перешел на правах аренды в «Сочи», в составе которого набрал 20 (9+11) очков в 27 играх.

Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.