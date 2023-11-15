Чинахов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». После первого периода счет 2:1.

Голом на последней минуте первого периода отметился российский нападающий Егор Чинахов. Для него эта шайба стала первой в сезоне.