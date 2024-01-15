Чинахов прервал 7-матчевую безголевую серию

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» — 1:1.

22-летний россиянин забросил 11-ю шайбу в сезоне и первую в 2024 году.

Форвард прервал 7-матчевую безголевую серию.

Теперь на счету Чинахова 18 (11+7) очков в 33 играх в регулярке.