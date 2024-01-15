«Миннесота» на своем поле сыграет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 16 января. Встреча пройдет на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Айлендерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Миннесота» набрала 39 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. «Айлендерс» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона с 48 очками в активе. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.