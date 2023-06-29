Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:31

«Чикаго» выбрал Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Чикаго» выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал в МХЛ за клуб «Стальные Лисы». Он набрал 54 (27+27) очка в 45 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 3 игры и 3 (1+2) балла.

Также Канцеров в минувшем сезоне сыграл один матч за «Металлург» в КХЛ, в котором не набрал очков.

В первом раунде задрафтовали четырех россиян — Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба — «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия») и Михаил Гуляев («Колорадо»).

КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Россиянка Мирра Андреева вышла в основную сетку Уимблдона-2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский — о драфте НХЛ-2023: «Ярославль по праву может гордиться своими выпускниками»

«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Шейном Бауэрсом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости