«Чикаго» разгромил «Сент-Луис» в выставочном матче НХЛ
05:31
«Чикаго» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1.
В составе «Блэкхокс» отличились Хенрик Бергстрем, Колтон Дак, Маккензи Энтвистл, Майк Хардман и Доминик Кубалик. У «блюзменов» шайба на счету Тори Круга, который открыл счет в матче.
В следующем матче «Чикаго» 5 октября встретится с «Детройтом», «Сент-Луис» на следующий день сыграет с «Далласом».
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