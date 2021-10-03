«Чикаго» разгромил «Сент-Луис» в выставочном матче НХЛ

«Чикаго» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1.

В составе «Блэкхокс» отличились Хенрик Бергстрем, Колтон Дак, Маккензи Энтвистл, Майк Хардман и Доминик Кубалик. У «блюзменов» шайба на счету Тори Круга, который открыл счет в матче.

В следующем матче «Чикаго» 5 октября встретится с «Детройтом», «Сент-Луис» на следующий день сыграет с «Далласом».