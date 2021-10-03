«Рейнджерс» в овертайме победили «Бостон», Георгиев пропустил три шайбы
04:50
«Рейнджерс» в выставочном матче предсезонки НХЛ в овертайме обыграли «Бостон» со счетом 4:3.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил три шайбы и был заменен после второго периода. Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин пропускал встречу.
В следующем матче «Рейнджерс» 7 октября встретится с «Нью-Джерси», «Бостон» 5 октября сыграет с «Филадельфией».
Читайте также
Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю