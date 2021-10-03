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«Рейнджерс» в овертайме победили «Бостон», Георгиев пропустил три шайбы

04:50
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«Рейнджерс» в выставочном матче предсезонки НХЛ в овертайме обыграли «Бостон» со счетом 4:3.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил три шайбы и был заменен после второго периода. Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин пропускал встречу.

В следующем матче «Рейнджерс» 7 октября встретится с «Нью-Джерси», «Бостон» 5 октября сыграет с «Филадельфией».

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Сергей Разин все материалы автора

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