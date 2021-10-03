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«Нэшвилл» забросил 6 шайб в ворота «Тампы»

05:39
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«Нэшвилл» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 6:1.

В составе «Предаторз» отличились Александр Каррье, Матье Оливье, Ник Казинс, Люк Кунин, Филлип Томазино и Рокко Гримальди. «Лйтнинг» ответили точным броском Бориса Катчука. Российские игроки команд на лед не вышли.

В следующем матче «Нэшвилл» 6 октября встретится с «Каролиной», «Тампа» в этот же день сыграет с «Флоридой».

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Сергей Разин все материалы автора

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