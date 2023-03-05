«Нэшвилл» на выезде обыграл «Чикаго», у Тренина результативный пас

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Предаторз» отличились Филипп Томазино, Тайсон Бэрри и Колтон Сиссонс, Яков Тренин отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» единственный гол забил Сет Джонс.

После этого матча «Нэшвилл» с 68 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 47 очками — на последней строчке.