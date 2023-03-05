Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Чикаго», у Тренина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Предаторз» отличились Филипп Томазино, Тайсон Бэрри и Колтон Сиссонс, Яков Тренин отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» единственный гол забил Сет Джонс.

После этого матча «Нэшвилл» с 68 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 47 очками — на последней строчке.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Наместников дебютировал за «Джетс»

Овечкин подарил шайбу мальчику в джерси московского «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
5.03 02:00
Сан-Хосе – Вашингтон
 3 : 8
5.03 02:00
Флорида – Питтсбург
 4 : 1
5.03 03:00
Оттава – Коламбус
 5 : 2
5.03 03:00
Ванкувер – Торонто
 4 : 1
5.03 03:00
Виннипег – Эдмонтон
 7 : 5
5.03 04:00
Чикаго – Нэшвилл
 1 : 3
5.03 06:00
Калгари – Миннесота
 - : -
5.03 06:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 - : -
5.03 23:00
Каролина – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости