«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Наместников дебютировал за «Джетс»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 7:5.

Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей в дебютном матче за команду, в составе «Ойлерз» хет-трик оформил Леон Драйзайтль.

После этого матча «Виннипег» с 74 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 76 очками — на шестой строчке.