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«Колорадо» в овертайме обыграл «Чикаго»

07:14
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«Колорадо» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Кэйл Макар.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Э. Джонсон — 4 (Кадри), 7:43 — 0:1. Ньюхук — 7 (Обе-Кубель), 13:54 — 0:2. Тэйвз — 4 (Энтвистл, С. Джонс), 24:47 — 1:2. Дебринкэт — 19 (бол., Кейн, С. Джонс), 42:18 — 2:2. Дебринкэт — 20 (бол., Кейн, Строум), 42:58 — 3:2. Э. Джонсон — 5 (Бураковски, Кадри), 51:44 — 3:3. Макар — 14 (Маккиннон), 62:38 — 3:4.

Вратари: Флери — Кемпер.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 31 (5+17+8+1) — 33 (14+7+9+3).

5 января. Чикаго. United Center.

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Евгений Козинов все материалы автора
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