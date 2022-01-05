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Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Калгари»

06:16
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Калгари» (6:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой стал российский вратарь Сергей Бобровский. 33-летний россиянин отразил 47 из 49 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник Брэндон Монтур, который сделал три голевые передачи. Возглавил тройку лучших Патрик Хернквист, оформивший дубль.

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Евгений Козинов все материалы автора
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