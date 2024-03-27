«Колорадо» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Шайбами за «Канадиенс» отметились Ник Сузуки и Джоэль Армиа. У «Эвеланш» единственный гол на счету Натана Маккиннона.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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