Бывший тренер Овечкина Тротц рассказал о сильных сторонах российского форварда

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц 17 марта в интервью сайту НХЛ прокомментировал выход Александра Овечкина на единоличное шестое место в списке снайперов лиги.

«У него потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времен, потому что никто не может сравниться с ним в плане «физики». Никто не бросает шайбу, как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — сказал тренер «Айлендерс» Барри Тротц, работавший с Овечкиным в течение четырех сезонов в «Кэпиталз» с 2014 по 2018 годы.

В матче против «Айлендерс» (3:1) 35-летний Овечкин набрал два (1+1) очка. На данный момент на счету россиянина 718 голов, и это единоличное шестое место в лиге. На пятой строчке располагается Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу.

Кроме того, Овечкин преодолел отметку в 1 300 набранных очков за карьеру в НХЛ (718+583).