«Вашингтон» переиграл «Айлендерс», Овечкин установил два рекорда

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Кэпиталз» одержали шестую победу кряду.

Российский нападающий Александр Овечкин сделал голевую передачу и забросил одну шайбу. Он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя легендарного Фила Эспозито. На счету россиянина теперь 718 голов. На пятой строчке располагается Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу. Кроме того, он достиг отметки в 1300 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге (сейчас уже 1301 (718+583)).