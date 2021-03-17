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«Вашингтон» переиграл «Айлендерс», Овечкин установил два рекорда

04:31
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«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Кэпиталз» одержали шестую победу кряду.

Российский нападающий Александр Овечкин сделал голевую передачу и забросил одну шайбу. Он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя легендарного Фила Эспозито. На счету россиянина теперь 718 голов. На пятой строчке располагается Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу. Кроме того, он достиг отметки в 1300 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге (сейчас уже 1301 (718+583)).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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