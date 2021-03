Тренер «Питтсбурга» Салливан высказался о травме Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан 17 марта прокомментировал травму российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина.

Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

«У Евгения травма нижней части тела. Больше информации вы узнаете, когда он пройдет обследование», — цитирует Салливана Pens Inside Scoop.

Coach Sullivan said Teddy Blueger is out longer-term with an upper-body injury.



Evgeni Malkin is being evaluated now for a lower-body injury. «We'll have more information for you when we get more information ourselves.»