Бывший скаут сборной России прокомментировал рекорд вратаря «Каролины» Кочеткова

Бывший скаут сборной России Сергей Федотов отреагировал на рекорд вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, который выиграл три первых матча в НХЛ за четыре дня.

«Это совершенно удивительная история. Немного книжная или голливудская. Чтобы понимать, что происходит, надо знать некоторые вещи. Фредерик Андерсен — один из главных претендентов на Везина Трофи, наравне с Игорем Шестеркиным из «Рейнджерс» и шведом Якобом Маркстремом из «Калгари» — получил травму травму левой ноги. По предварительным данным, он может пропустить и первый раунд Кубка Стэнли, который «Каролина», вероятнее всего, будет играть против «Бостона». В матче с «Рейнджерс» травму получил второй вратарь «Каролины» Антти Раанте, который, безусловно, очень талантливый и мог бы претендовать в другой команде на место первого номера.

Фактически у руководства «Каролины» не было выбора. Есть русский вратарь, 22-летний Петр Кочетков. Команда Рода Бриндамора достаточно выстроена. Причем выстроена на коллективную оборону, поэтому, наверное, дебютировать в такой команде, с такой системой и с такой философией несколько проще. Но с другой стороны — это НХЛ. В КХЛ у него не очень получилось себя проявить. Хотя были очень неплохие отрезки в нижегородском «Торпедо» в прошлом сезоне, но в любом случае эта история удивительная», — приводит Metaratings слова Федотова.

Федотов напомнил, что Кочетков становился лучшим вратарем молодежного чемпионата мира-2019.

«Никто не сомневался, что у него были задатки. Но ситуация, которая подняла его на такой уровень в последние пару недель говорит о том, что этот талант, безусловно, есть. В такой несколько стрессовой ситуации и сама команда, и сам Петр сделали все, чтобы случилось историческое достижение — он второй вратарь в истории франшизы, который одержал три победы подряд в своих стартовых матчах.

Я думаю, что несмотря на эти подвиги, «Каролина» нацелена на Кубок Стэнли — это один из главных претендентов на победу в этом сезоне. И если в первом раунде в итоге у них будет «Бостон», Петру будет тяжело, очень тяжело. Но у «Каролины» в данной ситуации просто нет другого выхода. Ну а Петру — аплодисменты, браво, так держать! Очередной русский вратарь доказывает, насколько сейчас влиятельна в мировом хоккее и в НХЛ наша вратарская школа», — добавил экс-скаут сборной России.

Кочетков дебютировал за «Каролину» 23 апреля в игре с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ). На следующий день «Харрикейнз» победили «Айлендерс» (5:2), в этом матче российский вратарь появился на льду в середине второго периода, заменив Антти Раанте. Сегодня, 27 апреля Кочетков провел полную игру против «Рейнджерс» (4:3).

В трех матчах Кочетков отразил 55 бросков и стал первым российским голкипером, выигравшим три первых игры в НХЛ.