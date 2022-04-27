Кочетков — первый российский вратарь, который стартовал в НХЛ с трех побед
«Каролина» в гостях обыграла «Рейнджерс» (4:3), а российский вратарь «ураганов» Петр Кочетков одержал третью победу в трех дебютных матчах за клуб. Лучший голкипер МЧМ-2019 провел на льду почти 150 минут и отразил 90,2 процента бросков игроков «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Рейнджерс».
Матчи Петра Кочеткова за «Каролину»
|
Дата
|
Матчи
|
Время
|
Спасения/Броски
|
% спасений
|
24.04.2022
|
Нью-Джерси (г) — 3:2 ОТ
|
61.33
|
17/19
|
89,5
|
25.04.2022
|
Айлендерс (г) — 5:2
|
27.03
|
7/8
|
87,5
|
27.04.2022
|
Рейнджерс (г) — 4:3
|
60.00
|
31/34
|
91,2
|
Итого
|
148.36
|
55/61
|
90,2
Кочетков стал первым вратарем из России, который добился побед в трех стартовых встречах. Предыдущий рекорд делили Семен Варламов («Вашингтон» — 2008/09), Андрей Василевский («Тампа-Бэй» — 2014/15), Игорь Шестеркин («Рейнджерс» — 2019/20) и Илья Самсонов («Вашингтон» — 2019/20), которые выигрывали три из четырех матчей. Дольше всего третьего успеха ждали Илья Брызгалов (13 игр) и Евгений Набоков (15).
Российские вратари, которые выиграли более двух матчей в НХЛ
|
Вратарь
|
Сезон дебюта
|
Матчи
|
Победы
|
Номер матча*
|
Петр Кочетков
|
2021/22
|
3
|
3
|
3-й
|
Семен Варламов
|
2008/09
|
559
|
260
|
4-й
|
Андрей Василевский
|
2014/15
|
364
|
228
|
4-й
|
Игорь Шестеркин
|
2019/20
|
100
|
62
|
4-й
|
Илья Самсонов
|
2019/20
|
88
|
52
|
4-й
|
Сергей Бобровский
|
2010/11
|
592
|
336
|
5-й
|
Антон Худобин
|
2009/10
|
259
|
114
|
5-й
|
Александр Георгиев
|
2017/18
|
127
|
57
|
6-й
|
Илья Сорокин
|
2020/21
|
73
|
39
|
6-й
|
Андрей Трефилов
|
1992/93
|
54
|
12
|
6-й
|
Николай Хабибулин
|
1994/95
|
799
|
333
|
8-й
|
Михаил Шталенков
|
1993/94
|
190
|
62
|
9-й
|
Илья Брызгалов
|
2001/02
|
465
|
221
|
13-й
|
Евгений Набоков
|
1999/00
|
697
|
353
|
15-й
* Номер матча, в котором одержана третья победа.
А вот карьеру в «Хартфорде» и «Каролине» с трех побед в трех матчах начинали аж пять голкиперов. Но только Кочетков и канадец Джастин Питерс были при этом дебютантами НХЛ.
Вратари, начавшие карьеру в «Хартфорде"/"Каролине» с трех побед менее, чем в пяти матчах
|
Вратарь
|
Страна
|
Матчи
|
Победы
|
Номер матча*
|
Кевин Уикс
|
Канада
|
119
|
39
|
3-й
|
Фредерик Андерсен
|
Дания
|
52
|
35
|
3-й
|
Джастин Питерс
|
Канада
|
68
|
22
|
3-й
|
Кертис Макэлхинни
|
Канада
|
33
|
20
|
3-й
|
Петр Кочетков
|
Россия
|
3
|
3
|
3-й
|
Мартин Гербер
|
Швейцария
|
60
|
38
|
4-й
|
Антон Худобин
|
Россия
|
70
|
27
|
4-й
|
Кей Уитмор
|
Канада
|
75
|
23
|
4-й
|
Джефф Рис
|
Канада
|
37
|
9
|
4-й
|
Дэйрил Ро
|
Канада
|
20
|
7
|
4-й
* Номер матча, в котором одержана третья победа.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19