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Сегодня, 15:04

Кочетков — первый российский вратарь, который стартовал в НХЛ с трех побед

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Каролина» в гостях обыграла «Рейнджерс» (4:3), а российский вратарь «ураганов» Петр Кочетков одержал третью победу в трех дебютных матчах за клуб. Лучший голкипер МЧМ-2019 провел на льду почти 150 минут и отразил 90,2 процента бросков игроков «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Рейнджерс».

Матчи Петра Кочеткова за «Каролину»

Дата

Матчи

Время

Спасения/Броски

% спасений

24.04.2022

Нью-Джерси (г) — 3:2 ОТ

61.33

17/19

89,5

25.04.2022

Айлендерс (г) — 5:2

27.03

7/8

87,5

27.04.2022

Рейнджерс (г) — 4:3

60.00

31/34

91,2

Итого

148.36

55/61

90,2

Кочетков стал первым вратарем из России, который добился побед в трех стартовых встречах. Предыдущий рекорд делили Семен Варламов («Вашингтон» — 2008/09), Андрей Василевский («Тампа-Бэй» — 2014/15), Игорь Шестеркин («Рейнджерс» — 2019/20) и Илья Самсонов («Вашингтон» — 2019/20), которые выигрывали три из четырех матчей. Дольше всего третьего успеха ждали Илья Брызгалов (13 игр) и Евгений Набоков (15).

Российские вратари, которые выиграли более двух матчей в НХЛ

Вратарь

Сезон дебюта

Матчи

Победы

Номер матча*

Петр Кочетков

2021/22

3

3

3-й

Семен Варламов

2008/09

559

260

4-й

Андрей Василевский

2014/15

364

228

4-й

Игорь Шестеркин

2019/20

100

62

4-й

Илья Самсонов

2019/20

88

52

4-й

Сергей Бобровский

2010/11

592

336

5-й

Антон Худобин

2009/10

259

114

5-й

Александр Георгиев

2017/18

127

57

6-й

Илья Сорокин

2020/21

73

39

6-й

Андрей Трефилов

1992/93

54

12

6-й

Николай Хабибулин

1994/95

799

333

8-й

Михаил Шталенков

1993/94

190

62

9-й

Илья Брызгалов

2001/02

465

221

13-й

Евгений Набоков

1999/00

697

353

15-й

* Номер матча, в котором одержана третья победа.

А вот карьеру в «Хартфорде» и «Каролине» с трех побед в трех матчах начинали аж пять голкиперов. Но только Кочетков и канадец Джастин Питерс были при этом дебютантами НХЛ.

Вратари, начавшие карьеру в «Хартфорде"/"Каролине» с трех побед менее, чем в пяти матчах

Вратарь

Страна

Матчи

Победы

Номер матча*

Кевин Уикс

Канада

119

39

3-й

Фредерик Андерсен

Дания

52

35

3-й

Джастин Питерс

Канада

68

22

3-й

Кертис Макэлхинни

Канада

33

20

3-й

Петр Кочетков

Россия

3

3

3-й

Мартин Гербер

Швейцария

60

38

4-й

Антон Худобин

Россия

70

27

4-й

Кей Уитмор

Канада

75

23

4-й

Джефф Рис

Канада

37

9

4-й

Дэйрил Ро

Канада

20

7

4-й

* Номер матча, в котором одержана третья победа.

Петр Кочетков
0
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
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30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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