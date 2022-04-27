Кочетков — первый российский вратарь, который стартовал в НХЛ с трех побед

«Каролина» в гостях обыграла «Рейнджерс» (4:3), а российский вратарь «ураганов» Петр Кочетков одержал третью победу в трех дебютных матчах за клуб. Лучший голкипер МЧМ-2019 провел на льду почти 150 минут и отразил 90,2 процента бросков игроков «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Рейнджерс».

Матчи Петра Кочеткова за «Каролину»

Дата Матчи Время Спасения/Броски % спасений 24.04.2022 Нью-Джерси (г) — 3:2 ОТ 61.33 17/19 89,5 25.04.2022 Айлендерс (г) — 5:2 27.03 7/8 87,5 27.04.2022 Рейнджерс (г) — 4:3 60.00 31/34 91,2 Итого 148.36 55/61 90,2

Кочетков стал первым вратарем из России, который добился побед в трех стартовых встречах. Предыдущий рекорд делили Семен Варламов («Вашингтон» — 2008/09), Андрей Василевский («Тампа-Бэй» — 2014/15), Игорь Шестеркин («Рейнджерс» — 2019/20) и Илья Самсонов («Вашингтон» — 2019/20), которые выигрывали три из четырех матчей. Дольше всего третьего успеха ждали Илья Брызгалов (13 игр) и Евгений Набоков (15).

Российские вратари, которые выиграли более двух матчей в НХЛ

Вратарь Сезон дебюта Матчи Победы Номер матча* Петр Кочетков 2021/22 3 3 3-й Семен Варламов 2008/09 559 260 4-й Андрей Василевский 2014/15 364 228 4-й Игорь Шестеркин 2019/20 100 62 4-й Илья Самсонов 2019/20 88 52 4-й Сергей Бобровский 2010/11 592 336 5-й Антон Худобин 2009/10 259 114 5-й Александр Георгиев 2017/18 127 57 6-й Илья Сорокин 2020/21 73 39 6-й Андрей Трефилов 1992/93 54 12 6-й Николай Хабибулин 1994/95 799 333 8-й Михаил Шталенков 1993/94 190 62 9-й Илья Брызгалов 2001/02 465 221 13-й Евгений Набоков 1999/00 697 353 15-й

* Номер матча, в котором одержана третья победа.

А вот карьеру в «Хартфорде» и «Каролине» с трех побед в трех матчах начинали аж пять голкиперов. Но только Кочетков и канадец Джастин Питерс были при этом дебютантами НХЛ.

Вратари, начавшие карьеру в «Хартфорде"/"Каролине» с трех побед менее, чем в пяти матчах

Вратарь Страна Матчи Победы Номер матча* Кевин Уикс Канада 119 39 3-й Фредерик Андерсен Дания 52 35 3-й Джастин Питерс Канада 68 22 3-й Кертис Макэлхинни Канада 33 20 3-й Петр Кочетков Россия 3 3 3-й Мартин Гербер Швейцария 60 38 4-й Антон Худобин Россия 70 27 4-й Кей Уитмор Канада 75 23 4-й Джефф Рис Канада 37 9 4-й Дэйрил Ро Канада 20 7 4-й