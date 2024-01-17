Бывший игрок НХЛ считает, что «Торонто» должен был получить Задорова

Бывший игрок НХЛ Пол Биссоннетт после поражения «Торонто» от «Эдмонтона» (2:4) жалеет, что российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров перешел в стан «косаток», а не в «Мэйпл Лифс».

«Мы должны были получить Задорова. Нам нужны мутанты в защите. Возьмите Гудаса, возьмите Танева. Просто дайте нам немного мутантов», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети Х.

В этом сезоне 28-летний Задоров провел за команду 19 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами.