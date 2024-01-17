«Чикаго» дома по буллитам обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ— 2:1.

В основное время заброшенными шайбами отметились Райан Карпентер и Коул Гаттман. Победный буллит на счету Бориса Катчука.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте