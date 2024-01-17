«Виннипег» дома обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голы за «Джетс» забили Габриэль Виларди, Нил Пионк, Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. У гостей дубль оформил Андерс Ли.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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