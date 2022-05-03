Бучневич стал жертвой грязной игры канадского защитника. Видео

Защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (0:4) грязно сыграл против российского форварда Павла Бучневича.

Инцидент произошел в конце третьего периоде, когда 27-летний канадец исподтишка клюшкой ударил по ноге Бучневича. Оба вставали со льда после падения в борьбе за шайбу.

Сперджен в итоге получил двухминутное удаление за толчок клюшкой. В сети требуют, чтобы инцидент рассмотрел департамент безопасности игроков.

27-летний Бучневич в этом сезоне провел 73 матча, в которых набрал 76 (30+46) очков.