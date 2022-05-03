Хет-трик Перрона принес «Сент-Луису» победу в стартовом матче серии с «Миннесотой»

«Сент-Луис» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0.

В составе «блюзменов» хет-трик оформил Дэвид Перрон, еще одну шайбу забросил Райан О'Райлли. Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-2».

На четвертой минуте встречи форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев не смог реализовать буллит — шайбу отразил Марк-Андре Флери.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Перрон — 1 (бол., О`Райлли, Крюг), 6:15 — 0:1. О`Райлли — 1 (Фолк, Перрон), 15:56 — 0:2. Перрон — 2 (бол., Шенн, Крюг), 36:30 — 0:3. Перрон — 3 (Крюг, Саад), 52:34 — 0:4.

Нереализованный буллит: Барбашев (Сент-Луис), 3:50.

Вратари: Флери — Хуссо (57:19 — 58:14).

Штраф: 28 — 18.

Броски: 37 (14+14+9) — 31 (12+10+9).

Наши: Капризов (18.07/5/0), Куликов (15.50/1/-2) — Барбашев (9.34/2/0), Бучневич (18.17/3/0), Тарасенко (15.44/0/0), Торопченко (7.08/1/0).

3 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19053 зрителя

Счет в серии 0-1