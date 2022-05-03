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Сегодня, 07:16

Хет-трик Перрона принес «Сент-Луису» победу в стартовом матче серии с «Миннесотой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
3 мая. Миннесота — Сент-Луис — 0:4.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:0.

В составе «блюзменов» хет-трик оформил Дэвид Перрон, еще одну шайбу забросил Райан О'Райлли. Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-2».

На четвертой минуте встречи форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев не смог реализовать буллит — шайбу отразил Марк-Андре Флери.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Сент-Луиса». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Перрон — 1 (бол., О`Райлли, Крюг), 6:15 — 0:1. О`Райлли — 1 (Фолк, Перрон), 15:56 — 0:2. Перрон — 2 (бол., Шенн, Крюг), 36:30 — 0:3. Перрон — 3 (Крюг, Саад), 52:34 — 0:4.

Нереализованный буллит: Барбашев (Сент-Луис), 3:50.

Вратари: Флери — Хуссо (57:19 — 58:14).

Штраф: 28 — 18.

Броски: 37 (14+14+9) — 31 (12+10+9).

Наши: Капризов (18.07/5/0), Куликов (15.50/1/-2) — Барбашев (9.34/2/0), Бучневич (18.17/3/0), Тарасенко (15.44/0/0), Торопченко (7.08/1/0).

3 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19053 зрителя

Счет в серии 0-1

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
3
18
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
1 - 0
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
3.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 1
3.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 0
3.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 0 : 4
3.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 1 3
Винс Трочек

Винс Трочек

Каролина

 1 2
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 2
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 1 1
Джейк Маззин

Джейк Маззин

Торонто

 1 1
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1
Линус Ульмарк

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Бостон

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