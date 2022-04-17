Бучневич признан второй звездой матча против «Миннесоты»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:5 ОТ).

26-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан автор победной шайбы в овертайме Брэйден Шенн, третья звезда — форвард «Уайлд» Райан Хартман, оформивший дубль.

В текущем сезоне Бучневич провел 66 матчей, в которых набрал 68 (27+41) очков.