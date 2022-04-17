«Сент-Луис» обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 6:5.

Таким образом, «блюзмены» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ. «Сент-Луис» набрали 100 очков и расположились на втором месте в Западной конференции.

В последний раз «Сент-Луис» завоевывал Кубок Стэнли в 2019 году, в в семи матчах переиграв «Бостон». После этого в двух сезонах подряд команда не смогла пройти дальше первого раунда.