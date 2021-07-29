Бучневич: «Обмен в «Сент-Луис» не стал шоком. Я просто счастлив, что это произошло»

Нападающий Павел Бучневич поделился эмоциями от подписания четырехлетнего контракта с «Сент-Луисом».

«Обмен не стал для меня шоком. Я слышал, что «Рейнджерс» рассматривают предложения. Когда все случилось, генеральный менеджер «Блюз» позвонил мне и сказал: «Поздравляю, теперь вы в «Сент-Луисе».

Сейчас я просто счастлив, что это произошло. Мне больше не нужно ждать, и теперь я знаю, где буду играть следующие четыре года. Контракт мы обсуждали недолго. Меня спросили, на какой срок мне бы хотелось подписать соглашение, и мы приняли решение. Честно говоря, все прошло быстрее, чем я ожидал.

Я знаю, что это хорошая команда, два года назад они выиграли Кубок Стэнли. В их составе много хороших игроков, они здорово играют. Плюс у них хорошая вратарская бригада. Надеюсь, что я буду играть большую роль и буду помогать команде побеждать», — цитирует Бучневича русскоязычный сайт НХЛ.

«Сент-Луис» получил права на Бучневича в обмен на нападающего Самюэля Блэя и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.

В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ.