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Александр Овечкин: «Мне сказали: «Ови, ты нужен нам на пять лет»

21:38
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как проходили переговоры по новому контракту с клубом.

«Я не собирался никуда уходить. Я хотел подписать контракт на три года. Но мне сказали: «Ови, ты нужен нам на пять лет», — пошутил Овечкин.

Также россиянин ответил на привычный вопрос о погоне за снапейрским рекордом Уэйна Гретцки.

«Это будет сложно. Но никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем, верно?» — приводит слова россиянина в Twitter журналист Иэн Оланд.

Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 5 лет, нападающий заработает 47,5 миллиона долларов ($ 9,5 млн в год).

Предыдущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» был подписан в январе 2008 года. На тот момент это была рекордная сделка в НХЛ — 124 млн за 13 лет.

Овечкин лидер «Вашингтона» по количеству сыгранных матчей (1197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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Иван Шитик все материалы автора

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Овечкин остается в «Вашингтоне» на 5 лет: чего он добьется?

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