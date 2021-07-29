Генмеджер «Вашингтона» намекнул, что Овечкин мог подписать не последний контракт с клубом
Генеральный менеджер «Вашингтон» Брайан Маклеллан заявил, что российский нападающий Александр Овечкин сможет играть в лиге и после 40 лет.
«Самое главное, что его все устраивает в команде. Переговоры шли спокойно. Но ему нужно было пообщаться со своей семьей и взвесить все варианты.
Почему контракт на пять лет? Пока он намерен играть именно столько... Пока», — подмигнул Брайан Макллелан, передает журналист Иэн Оланд.
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на 5 лет. За это время форвард заработает 47,5 млн долларов.
Овечкин провел всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.
В сентябре ему исполнится 36 лет.
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