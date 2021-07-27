Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 23,2 миллиона долларов
20:10
«Сент-Луис» продлил контракт с нападающим Павлом Бучневичем. Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.
За это время Бучневич заработает 23,2 миллиона долларов (5,8 миллиона в среднем за сезон).
«Сент-Луис» получил права на Бучневича в обмен на нападающего Самюэля Блэя и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.
В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/blues/news/buchnevich-agrees-to-four-year-contract-with-blues/c-325822934
Читайте также
8
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю