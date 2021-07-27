Бучневич подписал контракт с «Сент-Луисом» на 23,2 миллиона долларов

«Сент-Луис» продлил контракт с нападающим Павлом Бучневичем. Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

За это время Бучневич заработает 23,2 миллиона долларов (5,8 миллиона в среднем за сезон).

Pavel Buchnevich, who was acquired Friday, has agreed to terms on a four-year contract. #stlblues



DETAILS: https://t.co/6ugZQeQeTp pic.twitter.com/2Q4UNDzg2a — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 27, 2021

«Сент-Луис» получил права на Бучневича в обмен на нападающего Самюэля Блэя и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.

В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ.