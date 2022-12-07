Бучневич из-за травмы пропустит матч с «Айлендерс»

Читать «СЭ» в

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает официальный сайт клуба.

У 27-летнего россиянина диагностирована травма нижней части тела. Также встречу пропустит защитник Тори Крюг из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне Бучневич провел 20 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

Матч «Айлендерс» — «Сент-Луис» пройдет сегодня, 7 декабря и начнется в 3:30 мск.