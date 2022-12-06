«Сан-Хосе» выставил нападающего Евгения Свечникова на драфт отказов

«Сан-Хосе» выставил нападающего Евгения Свечникова на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Теперь любой клуб НХЛ может забрать права на 26-летнего российского форварда без компенсации.

Свечников заключил контракт с «Акулами» на год перед стартом сезона. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 6 (3+3) очков в 20 матчах.

Евгений Свечников был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером.