Брылин сравнил игру «Рейнджерс» и «Каролины» в Кубке Стэнли

Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин считает, что «Рейнджерс» в матчах плей-офф НХЛ выглядели более играющей командой, чем «Каролина».

«Игроки «Каролины» минимизируют ошибки, стараются играть максимально просто, вся борьба в основном происходит на бортах, постоянно забрасывают шайбу. Бегут, прессингуют, давят, бросают по воротам практически со всех позиций. «Рейнджерс» все-таки более играющая команда, которая пытается за счет передач создавать моменты и сама дает играть. По крайней мере это делают их первые два звена», — приводит ТАСС слова Брылина.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» обыграл в серии «Рейнджерс» (4-3), а во втором раунде уступил «Каролине» (1-4).

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с «Флоридой». Первый матч между командами пройдет 18 мая.