«Спрингфилд» проиграл «Бриджпорту». Жеренко отразил 33 броска

«Бриджпорт Айлендерс» на своем льду переиграл «Спрингфилд Тандербердс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2.

Ворота гостей, фарм-клуба «Сент-Луиса», защищал российский голкипер Вадим Жеренко, который отразил 33 из 36 бросков.

Фарм-клуб «Айлендерс» прервал свою неудачную серию и одержал первую победу в основное время в этом сезоне.