Щитов — о Кучерове: «Для всех российских мальчишек он является примером»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился впечатлениями от игры форварда «Тампы» Никиты Кучерова. Российский хоккеист набрал в последнем матче с «Оттавой» 5 (1+4) очков.

«Кучеров стабильно набирает баллы, несмотря на то, что его переводили в третье звено, — приводит слова Щитова «РБ Спорт». — Никита — большой мастер, один из лучших представителей нашей отечественной школы. На его счету, напомню, бомбардирский рекорд среди россиян. Для всех российских мальчишек он является примером».

В регулярном чемпионате НХЛ-2018/19 Кучеров установил рекорд среди российских хоккеистов по очкам за сезон — 128 (41+87). В этом сезоне 30-летний нападающий в 11 играх набрал 16 (7+9) очков.