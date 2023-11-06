Барбашев открыл счет в матче «Вегаса» с «Анахаймом»

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Голом на 9-й минуте встречи отметился российский нападающий Иван Барбашев. Ассистировал ему Джек Айкел.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 8 заброшенных шайб в этом сезоне.