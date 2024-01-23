«Бостон» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Брюинз» отличились Якуб Лауко, Чарли Койл, Джонатан Дебраск и Брэд Маршан. У «Джетс» гол на счету Владислава Наместникова.

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