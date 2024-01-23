«Нью-Джерси» — «Вегас»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нью-Джерси» — 5:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джонатан Маршессо, 3 (1+2) у Николя Руа, еще по голу забили Павел Дорофеев и Чендлер Стивенсон, Иван Барбашев сделал результативную передачу. У «Дэвилз» хет-трик оформил Тайлер Тоффоли, дубль у Кертиса Лазаря, еще один гол забил Нико Хишер.

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