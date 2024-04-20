«Бостон» и «Торонто» сыграют в 1-м раунде плей-офф НХЛ

«Бостон» в ночь на 21 апреля дома примет «Торонто» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли-2024. Игра пройдет на льду спортивной арены «ТД-гарден». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Бостон» — «Торонто» пройдет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий. Следите за ключевыми событиями противостояния «Брюинз» и «Мэйпл Ливз» в матч-центре «СЭ».

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» занял четвертое место со 109 баллами в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» — пятый со 102 очками на Востоке.

В финальной серии Кубка Стэнли-2023 «Вегас» в пяти матчах одержали победу над «Флоридой» (4-1).

Узнать способы просмотра матчей Кубка Стэнли-2024 в России можно по ссылке на материал «СЭ».

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