Форвард «Колорадо» Друэн не сыграет в первом раунде Кубка Стэнли из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Джонатан Друэн не примет участие в первом раунде плей-офф НХЛ, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте лиги.

По информации источника, 29-летний канадец получил травму нижней части тела, из-за которой пропустит ближайшие матчи своей команды.

В последних встречах регулярного чемпионата хоккеист выходил в первой тройке нападения «Эвеланш». Всего за клуб он отыграл 79 матчей в текущем сезоне, набрав 56 (19+37) очков.

В первом раунде Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Виннипегом». Стартовый матч серии состоится 22 апреля.