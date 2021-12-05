«Тампа» в овертайме победила «Бостон», Василевский сделал 37 сейвов

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Бостон» со счетом 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил Стивен Стэмкос, Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 37 бросков.

После этого матча «Тампа» с 32 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Бостон» с 25 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Рэддиш — 1 (мен., Сергачев), 14:13 — 0:1. Палат — 6 (Чирелли, Хедман), 23:36 — 0:2. Койл — 7 (Хаула, Смит), 36:30 — 1:2. Лазар — 1 (Карло, Грызлик), 44:44 — 2:2. Стэмкос — 12 (Сергачев), 61:31 — 2:3.

Вратари: Суэймен — Василевский.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 39 (12+16+10+1) — 25 (6+7+8+4).

Наши: — - Сергачев (22.45/1/+1).

5 декабря. Бостон. TD Garden.